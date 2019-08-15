رياضة | عمرو على لاعب الواليدية يوقع لناصر ملوى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمرو على لاعب الواليدية يوقع لناصر ملوى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مجلس إدارة مركز شباب ناصر ملوى برئاسة أحمد الصواف، فى التعاقد مع اللاعب " عمرو على " البالغ من العمر 25 عاما، ولاعب نادي الواليدية بالموسم الماضي لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة .

جاء توقيع اللاعب فى حضور أحمد الصواف رئيس مجلس الإدارة وناصر يوسف عضو مجلس الإدارة ومحمود فرغل المدير الفني وطارق بوكس المدرب العام وجمال الظلط إدارى الفريق .