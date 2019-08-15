رياضة | باريس سان جيرمان يطلب 90 مليون + ثلاثي برشلونة لترك نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يطلب 90 مليون + ثلاثي برشلونة لترك نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إعلامية اسبانية عن تفاصيل طلبات باريس سان جيرمان من نادي برشلونة للموافقة على رحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا للنادي الكتالوني هذا الصيف.

وذكرت إذاعة " RAC 1" أن باريس سان جيرمان طلب الحصول على 90 مليون يورو بالإضافة للثلاثي سيميدو وكوتينيو وتوديبو، للموافقة على إنتقال نيمار داس يلفا للنادي الكتالوني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

ولا تزال المفاوضات مستمرة بين برشلونة وباريس سان جيرمان لحسم صفقة نيمار خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن نيمار انتقل لصفوف باريس سان جيرمان قادمًا من برشلونة عام 2017 في صفقة قياسية كلفت النادي الباريسي 222 مليون يورو.