رياضة | باريس يفجر مفاجأة بشأن استبعاد نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس يفجر مفاجأة بشأن استبعاد نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار ليوناردو المدير الرياضي لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، إن هناك مناقشات حول مستقبل نيمار مع الفريق، مؤكدا أن لايوجد شيء متقدم حتى هذة اللحظة.

وقال ليوناردو في تصريحات صحفية : "‏إصابة نيمار بسيطة وتمت معالجة إصابته من قبل الفريق الطبي، وجرح نيمار مستقر تماماً".

وتابع عن استبعاد نيمار من التدريبات : " لا لم نفعل ذلك، ونيمار لاعب لـ باريس حتى الآن ويتدرب مع الفريق".

وواصل ليوناردو عن هتاف الجماهير على نيمار في المباراة الماضية : " نيمار اركتب خطأ، كما تعلم أنا ما زلت هنا جديد ولم اتعرف عليه لكن شخصياً اعتقد انه شخص طيب وفي الملعب هو لاعب رائع".