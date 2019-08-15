رياضة | لاسارتي يحاضر لاعبي الأهلي استعدادا لموقعة بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يحاضر لاعبي الأهلي استعدادا لموقعة بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية مع لاعبي الفريق قبل انطلاق مران اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وتحدث لاسارتي إلى لاعبي الفريق حول مباراة بيراميدز المقبلة وأهمية الفوز والوصول للادوار النهائية من أجل حصد لقب بطولة كأس مصر.

ويستعد الأهلي لمباراة بيراميدز، السبت المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب في دور الـ١٦ من "كأس مصر".