رياضة | ربيعه ومعلول ينتظمان في تدريبات الأهلى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ربيعه ومعلول ينتظمان في تدريبات الأهلى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتظم الثنائي رامى ربيعه والتونسى علي معلول لاعبا الفريق الاول لكرة القدم بالنادى الأهلى في التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم الخميس علي ملعب مختار التتش استعدادًا لمواجهة بيراميدز.

وكان الثنائي يعانى من الاجهاد منذ مواجهة اطلع برة بطل جنوب السودان الأحد الماضى في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، خضعا على اثرها لبرنامج تأهيلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز مساء السبت المقبل في دور الستة عشر من كأس مصر.