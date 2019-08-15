رياضة | فالفيردي يكشف حقيقة التعاقد مع نيمار في الساعات المقبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يكشف حقيقة التعاقد مع نيمار في الساعات المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد إرنستو ‏فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، إن مباراة اتليتك بلباو ستكون معقدة في بداية الليجا، خاصة وأن الفريق يسعى للحفاظ على لقبه المفضل.

وقال فالفيردي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة : "‏أنا سعيد جدًا بلاعبيني وبالتشيكلة التي لدي، ولا أعرف ما الذي سيحدث بعد ذلك، ‏ومن الطبيعي أنه عندما نبدأ الموسم يبقى السوق مفتوحًا، ةإنه أمر طبيعي بالنسبة إلي".

وواصل عن التعاقد مع نيمار : "hركز فقط على اللاعبين المتاحين حاليا، وسنرى ما سيحدث في الأيام المقبلة من الميركاتو الصيفي".