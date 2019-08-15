رياضة | زيدان يُهدد من جديد.. ويطالب برحيل الصفقة الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يُهدد من جديد.. ويطالب برحيل الصفقة الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية، عدم اقتناع الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد بقدرات لوكا يوفيتش المهاجم المنضم حديثاً من فرانكفورت الألماني.

وانضم يوفيتش إلى ريال مدريد في الصيف الحالي من فرانكفورت آينتراخت مقابل 60 مليون يورو، لكن لم ينل المهاجم إعجاب زيدان خلال مشاركته في المباريات الودية الماضي.

وتشير الصحف الصربية إلى أن زيدان غير راضٍ عن يوفيتش الذي لم يسجل خلال مشاركته في المباريات الودية رغم لعبه كماهجم وحيد وأيضاً لعب كمهاجم ثانٍ مع كريم بنزيمة.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن إعارة يوفيتش أمر مطروح بقوة خلال الصيف الحالي وهو ما يشير إلى خسارة جديدة وإخفاق للإدارة المدريدية بقيادة فلورنتينو بيريز.