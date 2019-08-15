رياضة | بالأرقام.. ما قدمه الثلاثي المُرشح لجائزة أفضل لاعب في أوروبا بالموسم الماضي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. ما قدمه الثلاثي المُرشح لجائزة أفضل لاعب في أوروبا بالموسم الماضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن القائمة النهائية للاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا خلال الموسم الماضي (2018-2019)، والتي سوف يتم الإعلان عن الفائز بها يوم 29 أغسطس الجاري.

ويتنافس علي جائزة أفضل لاعب في أوروبا الثلاثي الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني، و البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، بالإضافة إلى الهولندي فان دايك لاعب ليفربول الإنجليزي.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز ما قدمه الثلاثي المرشح لجائزة أفضل لاعب في أوروبا خلال الموسم الماضي:-

1- ميسي:

خاض ليونيل ميسي 34 مباراة في الدوري الاسباني، سجل 36 هدفًا، وصنع 15 هدفًا، كما شارك في 10 مباريات ببطولة دوري أبطال أوروبا، سجل 12 هدفًا وصنع 3 أهداف.

حصد "ميسي" لقب بطولة الدوري الأسباني مع برشلونة، وكأس السوبر الاسباني، ووصافة بطولة كأس اسبانيا، كما توج بجائزة هداف دوري أبطال أوروبا، والحذاء الذهبي الأوروبي.

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2- رونالدو:

خاض كريستيانو رونالدو 31 مباراة مع يوفنتوس بالدوري الإيطالي، سجل 21 هدفًا وصنع 8 أهداف، كما خاض 9 مباريات في دوري أبطال أوروبا، سجل 6 أهداف وصنع هدفين.

توج رونالدو بلقب بطولة دوري الأمم الأوروبية مع منتخب البرتغال وحصل علي جائزة هداف البطولة بـ 3 أهداف، كما توج بلقب بطولة الدوري الإيطالي، وكأس السوبر الإيطالي مع يوفنتوس.

3- فان دايك:

خاض الهولندي فان دايك 38 مباراة بالدوري الإنجليزي مع ليفربول، سجل 4 أهداف، وصنع هدفين، كما خاض 12 مباراة في دوري أبطال أوروبا، سجل هدفين وصنع مثلهما.

حقق لقب بطولة دوري أبطال أوروبا مع ليفربول، كما حصل مع فريقه على وصافة الدوري الإنجليزي، وحصل علي جائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي، كما حقق "وصافة" دوري الأمم الأوروبية مع منتخب هولندا.