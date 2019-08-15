رياضة | سر خلاف برشلونة مع باريس في صفقة نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر خلاف برشلونة مع باريس في صفقة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، اليوم الخميس، عن شرط إدارة باريس سان جيرمان للتخلي عن نيمار دا سيلفا وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت الصحيفة الفرنسية الشهيرة أن ليوناردو المدير الرياضي في باريس قد طلب من وفد برشلونة على الأقل نقداً 100 مليون يورو بالإضافة إلى لاعبين اثنين.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن الخلاف بين الطرفين يكمن حول اللاعب الثاني، لأن الأول متفق عليه هو كوتينيو، والثاني بالنسبة لباريس هو سيميدو، ولكن البارسا لا يريد التخلي عنه،

وأشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إلى أنه تم وضع اسم الكرواتي إيفان راكيتيتش، ولكن باريس سان جيرمان لا يهتم به.