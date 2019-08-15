رياضة | أخر تطورات ملف المدير الفني الجديد لمنتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخر تطورات ملف المدير الفني الجديد لمنتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لايزال ملف الجديد لمنتخب مصر هو الشغل الشاغل للجبلاية في الوقت الحالي، ومن المقرر أن يتم الإعلان رسميا خلال الأيام المقبلة عن اسم المدرب القام.

وكان اتحاد الكرة، قد أطاح بالمكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق للفراعنة، عقب الخروج من دور الـ16 لبطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة التي أقيمت بالقاهرة.

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وأكد مصدر بالجبلاية، أن حسام البدري المدير الفني السابق للأهلي يعد أبرز المرشحين لقيادة الفراعنة، حيث أنه يتصدر حتى الآن الأراء ويزاحمه حسام حسن مدرب سموحة، ويتواجد أيضا في القائمة إيهاب جلال وحسن شحاتة ولكن نسبهم أقل من البدري والعميد.

ولم يحسم مسئولو الجبلاية اسم المدرب العام حتى الآن، حيث توجد نيه لتواجد طارق مصطفى مدرب الدفاع الحسني الجديدي المغربي.

وكان حسام البدري رحل عن نادي بيراميدز مؤخرًا بعدما تولى منصب رئاسة إدارة الكرة في النادي من أجل العودة للتدريب من جديد.