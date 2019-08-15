شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. نجل أبوتريكه شجع منافس صلاح في السوبر الأوربي والان مع التفاصيل

نشر أحمد نجل محمد أبوتريكة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، صورة له مع محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي عقب مبارة تشيلسي وليفربول ببطولة كأس السوبر الأوروبي أمس الأربعاء، والتي انتهت بقوز ليفربول بركلات الترجيح عقب التعادي بهدفين لكل فريق. وظهر نجل أبوتريكة، مرتدياً قميص تشيلسي، ما يؤكد تشجيعه لتشيلسي في مبارته أمام محمد صلاح.

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