شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخاطب الفيفا بسبب تريزيجيه والان مع التفاصيل

أرسل النادي الأهلي خطاباً للاتحاد الدولي "فيفا"، يطالبه خلاله بالحصول على حقوق رعاية النادي للاعبه السابق محمود حسن "تريزيجيه"، والمقدرة بـ5% من قيمة صفقة انتقاله لأستون فيلا حيث تنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا"، على أن الأندية التي قامت برعاية اللاعبين قبل سن الـ23 عامًا لها نسبة من الانتقالات يدفعها الاتحاد الدولي، في حين أن تريزيجيه قضى تسع سنوات ما بين صفوف الناشئين والفريق الأول قبل أن يقرر الاحتراف في صيف 2016 بنادي أندرلخت البلجيكي.

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