الامارات | البرازيلي أدريانو يرتدي قميص كلباء في "المحترفين"

شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيلي أدريانو يرتدي قميص كلباء في "المحترفين" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي اتحاد كلباء لكرة القدم، في حسابها الرسمي " تويتر"، عن انضمام اللاعب الدولي البرازيلي السابق هينريكي ادريانو لتمثيل "النمور" في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي، وذلك بعقد يمتد حتى نهاية الموسم المقبل.

وجرت مراسيم توقيع العقد بحضور نائب رئيس شركة اتحاد كلباء محمد اليماحي، حيث يلعب ادريانو في المنطقة الدفاعية، ويرتدي القميص رقم 5.

تأتي الصفقة ضمن الانتقال الحر، وهي محطة جديدة للاعب بعد تمثيله أندية عالمية عدة، منها برشلونة الإسباني، ونابولي الايطالي، وباير ليفركوزن الألماني، بينما كانت محطته الأخيرة نادي كورنثيانز البرازيلي.