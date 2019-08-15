شكرا لقرائتكم لاسارتى يفكر فى عدم إشراك الصفقات الجديدة أمام بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تبدو حظوظ صفقات الاهلي الجديدة في المشاركة أمام بيراميدز السبت المقبل ببرج العرب في دور الـ16 كأس مصر صعبة للغاية لرغبة الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي في الحفاظ على القوام الأساسي للتشكيل الذى خاض به المباريات الأخيرة.

الاهلي تعاقد خلال ميركاتو الصيف الجاري مع كلاً من المالى ديانج قادماً من مولودية الجزائر ومحمد مجدى "قفشة" من بيراميدز ومحمود متولى من الإسماعيلي بجانب تجديد إعارة رمضان صبحى من نادى هيدرسليفد الإنجليزى.

ورغم مشاركة الثلاثي الجديد ديانج ومتولي وقفشة في تدريبات الفريق الماضية إلا أن مشاركتهم في لقاء بيراميدز ستكون صعبة للغاية حسب تأكيدات مصدر في الجهاز الفني الذى أوضح أن لاسارتي يُفضّل الأعتماد على التشكيل الذى خاض به المباريات الأخيرة أمام المقاولون والزمالك في الدوري ثم "أطلع بره" بطل جنوب السودان في ذهاب دور الـ64 لبطولة أفريقيا مع أمكانية إجراء بعض التعديلات البسيطة لن تشمل الصفقات الجديدة.

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وأوضح المصدر أن المدير الفني سيؤجل الدفع بالثلاثي قفشة ومتولي وديانج لما بعد مباراة بيراميدز رغم أن الثلاثي يجتهد في التدريبات لكن ثبات التشكيل من الأمور الهامة لدى المدير الفني.

وأوضح المصدر أن رمضان صبحي لا يُعد من للصفقات الجديدة كونه متواجد مع الفريق منذ يناير الماضي لذا سيكون له دور في اللقاء المقبل بشكل أساسي ، موضحاً أن الأمور ستم حسمها خلال الساعات المقبلة.