شكرا لقرائتكم منتخب سيدات السلة يخسر أمام موزمبيق بربع نهائى البطولة الإفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خسر منتخب سيدات كرة السلة أمام موزمبيق بنتيجة 66/80 فى منافسات ربع نهائي البطولة الإفريقية التى تقام بالسنغال . كان المنتخب تأهل إلى دور الثمانية بعد الفوز على الكاميرون فى دور ال 16ومن قبله الخسارة أمام كوت ديفوار والسنغال Advertisements يذكر أن منتخب السيدات لم يتأهل لنصف النهائي منذ 42 عاما . وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلا من أسرار ماجد، وثريا محمد، جنة مصطفى، رنيم محمد، ريم أسامة، فاطمة ممدوح، ريم هشام، منة الله محمد، ميرال أشرف، ندى نافع، نور الله على، وهالة مصطفى.

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