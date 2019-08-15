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شكرا لقرائتكم مارسيلو وحمدي صداع في رأس الأهلي بسبب كابوس الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل لازالت أزمة قائمة الموسم الكروي الجديد، تلقى بظلالها داخل النادي الأهلي، بعد تحديد اتحاد الكرة عدد اللاعبين المعارين لكل فريق بـ 10 فقط، من بينهم 5 لاعبين بالفريق الأول وثلاثة لاعبين بفريق الشباب وثنائي أجنبي.
جاء قرار اتحاد الكرة، ليضع النادي الأهلي، في مأزق بسبب تعذر قيد بعض اللاعبين فى قائمة الموسم الجديد وضرورة رحيل عدد كبير من الأسماء للوصول للعدد المسموح وفقا للوائح الجبلاية.
ويمثل الثنائي حسين السيد وأحمد حمدي صداع في رأس مسئولي النادي الأهلي بسبب رفضهما جميع العروض التي جاءت للقلعة البيضاء، للحصول على خدماتهما خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
ويتمسك ثنائي الأهلي بالقيد فى قائمة الموسم الجديد، أو الرحيل المجاني وهو ما تخشاه إدارة القلعة الحمراء، خوفا من انتقال الثنائي لصفوف نادي الزمالك بعد دخول مسئولي القلعة البيضاء، في مفاوضات قوية مع اللاعبان بعد اقتراب رحيلهما عن النادي الأحمر.
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