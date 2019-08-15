شكرا لقرائتكم بعثة منتخب ناشئى كرة اليد صالة جانى ساندانسكى استعدادا لمباراة أيسلندا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصلت بعثة منتخب ناشئى كرة اليد إلى صالة جانى ساندانسكى أرينا، استعدادا لمواجهة أيسلندا فى السادسة والنصف مساء اليوم الخميس، فى دور ربع نهائى كأس العالم المقام فى مقدونيا.

يسعى منتخب ناشئى اليد إلى تحقيق الفوز فى هذه المواجهة من أجل الوصول إلى المربع الذهبى للزحف إلى لقاء تحديد البطل .

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تأهل منتخب ناشئى كرة اليد إلى ربع النهائى بالفوز على سلوفينيا بنتيجة 30 / 23 فى دور الـ16 أمس الأربعاء.

وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هانى، وحسن قداح، وزياد عبد العال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح على، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفى، وياسر سيف.