شكرا لقرائتكم خبر عن مران خاص لعريس الدراويش عقب التحاقه بالمعسكر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض نجم الإسماعيلي باهر المحمدي مرانا خاصا عقب التحاقه بمعسكر الدراويش بأكتوبر وانضمامه للمران عصر اليوم. و بدأ المحمدي بمران خفيف بالجري حول الملعب ثم تدريبات استشفائية تحت قيادة الجهاز الطبي للفريق. و من المتوقع ان يغيب المحمدي عن مواجهة بتروجت الودية غدا نظرا لتأخر التحاقه و عدم جاهزيته بدنيا حيث غاب عن المعسكر لانشغاله باحتفاله بخطوبته أمس. Advertisements

باهر المحمدى لاعب الاسماعيلي

باهر المحمدي حول الملعب

باهر المحمدي

تدريبات لباهر المحمدى

مران خاص لباهر المحمدى

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مران خاص لعريس الدراويش عقب التحاقه بالمعسكر اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.