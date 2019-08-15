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مران خاص لعريس الدراويش عقب التحاقه بالمعسكر اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض نجم الإسماعيلي باهر المحمدي مرانا خاصا عقب التحاقه بمعسكر الدراويش بأكتوبر وانضمامه للمران عصر اليوم.

و بدأ المحمدي بمران خفيف بالجري حول الملعب ثم تدريبات استشفائية تحت قيادة الجهاز الطبي للفريق.

و من المتوقع ان يغيب المحمدي عن مواجهة بتروجت الودية غدا نظرا لتأخر التحاقه و عدم جاهزيته بدنيا حيث غاب عن المعسكر لانشغاله باحتفاله بخطوبته أمس.

 

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باهر المحمدى لاعب الاسماعيليى
باهر المحمدى لاعب الاسماعيلي

 

باهر المحمدي حول الملعب
باهر المحمدي حول الملعب

 

باهر المحمدي
باهر المحمدي

 

تدريبات لباهر المحمدى
تدريبات لباهر المحمدى

 

مران خاص لباهر المحمدى
مران خاص لباهر المحمدى

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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