شكرا لقرائتكم خبر عن فراعنة الهوكى يهزمون ناميبيا فى التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز منتخب مصر للهوكى على نظيره ناميبيا بنتيجة 6 /1 فى إطار ثالث مواجهاته بالتصفيات الأفريقية المقامة فى جنوب أفريقيا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. وافتتح منتخب مصر للهوكى التصفيات بالفوز على زيمبابوى 6 /0 قبل أن يهزم كينيا 7 / 2 الثلاثاء قبل أن يحصل على راحة الأربعاء. Advertisements من المقرر أن يحصل منتخب مصر للهوكى على راحة من المباريات مرة أخرى الجمعة قبل أن يواجه غانا السبت المقبل ويختتم المشوار بلقاء جنوب أفريقيا الأحد.

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