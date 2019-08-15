احكيلنا ذكرياتك مع المباراة .. الأهلى يحتفل بالتتويج بالكأس رقم 36

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى بمرور عامان على التتويج ببطولة كأس مصر رقم 36 ، و الذى توج به الأحمر بالفوز على المصرى بهدفين مقابل هدف .

ونشرت صفحة الأهلى فيديو لأهداف المباراة وعلقت عليه :" من سنتين توج الاهلى بكأس مصر رقم 36 بأهداف عمرو جمال و أحمد فتحى "..احكيلنا عن ذكرياتك مع المباراة

وتوج الاهلى ببطولة الكأس يوم 15 أغسطس عام 2017 للمرة الـ 36 فى تاريخه بعد غياب 10 سنوات ، بتحويل تأخره أمام المصري البورسعيدي في الوقت الإضافي إلي فوز غال في الدقيقة الأخيرة.

تقدم المصري بهدف للبديل عبدالله بيكا قبل نهاية الشوط الإضافي الأول، وتعادل البديل عمرو جمال قبل نهاية المباراة بثلاثة دقائق، قبل أن يحسم أحمد فتحي اللقب في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، في المباراة التي أقيمت بإستاد الجيش ببرج العرب.

#زي_النهاردة

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