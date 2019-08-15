شكرا لقرائتكم خبر عن كريم ذكرى لتايم سبورت: طلبات دياز منطقية.. وشيكابالا مهم للزمالك داخل وخارج الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد كريم ذكرى لاعب الزمالك والمصرى السابق أن نادى الزمالك أصبح ينافس الأهلى فى الصفقات وانتقالات اللاعبين، وهو ما لم يكن يحدث خلال الفترات السابقة، حيث كان الأهلى يدخل الصفقة فتكون محسومة.

وأضاف ذكرى فى تصريحات لقناة تايم سبورت أن جمهور الزمالك أصبح متعطش لاستعادة بطولة الدورى لإعادة الفرحة والسعادة مرة أخرى إلى القلعة البيضاء.

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وكشف لاعب الزمالك السابق أن الطلبات التى قالها رامون دياز لتولى المهمة الفنية للأبيض كانت منطقية خاصة وأنه سيكون مسئولا عن الفريق، وهو أعلم بما يحتاجه حتى يحقق حلم الجماهير.

وقال إن عودة شيكابالا مهمة داخل وخارج الملعب فالفرق يحتاج قائدا، حتى وان لم يكون فى المباريات، فهو قادر على احتواء اللاعبين وحل الأزمات، ومهارى ولديه حلول لكل الأمور داخل وخارج المستطيل الأخضر.