محمد صلاح لـ تايم سبورت: التراجع عن الاتفاقات و حبى للزمالك سبب رحيلى عن أف سى مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد صلاح نجم الزمالك السابق أن سبب رحيله عن قيادة أف سى مصر هو تراجع مسئوليه فى الإتفاقات بشأن الصفقات الجديدة إستعدادا للموسم الجديد . و قال صلاح فى تصريح لـ قناة تايم سبورت، أن حبه لنادى الزمالك والحديث عنه بشكل جيد فى الفضائيات أثار غضب مسئولى أف سى مصر وكان أحد أسباب رحيله أيضا عن الفريق. وأشار صلاح إلى أهمية تعاقد الزمالك مع مدير فنى أجنبى خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الخواجة أفضل لقيادة الأبيض فى هذا التوقيت، مؤكدا أنه لم يرفض العمل فى جهاز الزمالك مع الأجنبى فى حالة طلب منه ذلك بواسطة مرتضى منصور رئيس النادى .

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