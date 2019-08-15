شكرا لقرائتكم خبر عن شريف اكرامي يعود لتدريبات الاهلي الجماعية نهاية أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود شريف إكرامى، حارس مرمى الاهلي لتدريبات الفريق الجماعية نهاية شهر أغسطس الجاري.

ويُنفّذ شريف إكرامي حالياً برنامجه التأهيلى بشكل يومى وبدأ يؤدي تدريبات بالكرة مع طارق سليمان مدرب حراس المرمى بالفريق تمهيداً لعودته للتدريبات الجماعية مع نهاية أغسطس الجاري.

Advertisements

كان شريف إكرامى قد أجرى مؤخرًا جراحة إزالة بعض العظام الزائدة من الركبة فى ألمانيا، حيث نفذ جزءاً كبيراً من برنامجه التأهيلى فى ألمانيا قبل العودة للقاهرة لاستكمال التأهيل؛ تمهيدًا لعودته تدريجيًا لتدريبات حراس مرمى الفريق.

ويستعد الاهلي لمباراة بيراميدز مساء السبت المقبل بإستاد برج العرب في دور الـ16 لكأس مصر ثم يلعب بعدها مع فريق "اطلع بره" بطل جنوب السودان في إياب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ببرج العرب أيضاً.