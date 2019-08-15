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سوبر كورة يكشف رد فعل الأهلي لطلب لاسارتي إبرام صفقات جديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت لجنة الكرة بالنادي الأهلي، جلسة مع الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الكروي، خلال الساعات الماضية، شهدت مطالبة الخواجة بإبرام صفقات جديدة، قبل غلق باب القيد بنهاية الشهر الجاري.

 

وتعاقد النادي الأهلي مع 3 صفقات خلال الميركاتو الصيفي الحالي وهم المالي أليو ديانج لاعب وسط مولودية الجزائر ومحمد مجدي قفشه لاعب بيراميدز ومحمود متولي مدافع الإسماعيلي، بخلاف تجديد إعارة رمضان صبحي من نادي هدرسفيلد الإنجليزي.

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وشهدت جلسة لجنة الكرة بالنادي الأهلي مع لاسارتي، طلب الخواجة ضم مهاجم جديد ولاعب بالجبهة اليمني، للقائمة الحمراء بالموسم المقبل.

لمعرفة رد فعل الأهلي لطلب لاسارتي إبرام صفقات جديدة، اضغط هنا..

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