شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يُحدد مواعيد مبارياته الودية استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الجهاز الفنى لنادى إنبى بقيادة على ماهر، مواعيد المباريات الودية التى سيخوضها الفريق البترولى ضمن استعداداته لخوض منافسات الموسم المقبل، حيث يسعى الجهاز الفنى لتجهيز اللاعبين جيدًا قبل انطلاق مباريات الموسم الجديد، لتقديم نتائج جيدة وتجنب ما حدث للفريق البترولى فى الموسم المنقضى وصراعه على البقاء فى الدورى حتى الأسابيع الأخيرة من المسابقة.

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من المقرر، أن يخوض إنبى مباراة ودية أمام فريق بنى سويف الأحد المقبل، ويليها مباراة ودية أخرى مع سيراميكا كليوباترا يوم الثلاثاء المقبل، ثم يخرج لمواجهة المصرى البورسعيدى فى مباراة ودية الخميس المقبل، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد، ثم يلتقى الفريق البترولى نظيره الإسماعيلى وديًا يوم السبت الموافق 24 أغسطس الجارى.

كما يخوض فريق إنبى مباراة ودية مع فريق الذيد الإماراتى والمحدد لها يوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس الجارى، ثم يخوض مباراة ودية أخرى مع طلائع الجيش، على ملعب الأخير، يوم الخميس الموافق 29 من الشهر نفسه، فيما قرر الجهاز الفنى للفريق البترولى خوض ثلاث مباريات ودية على ستاد برج العرب، أيام الثلاثاء، الموافق 3 سبتمبر المقبل، والخميس، الموافق 9 من الشهر ذاته، وأخيرًا يوم الأحد الموافق 8 سبتمبر المقبل، على أن يتم تحديد أطراف المباريات الثلاث لاحقًا.