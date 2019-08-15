شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو و ميسي يتنافسان على «الأفضل» في أوروبا.. و«صلاح» السادس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، عن القائمة المرشحة للحصول على جائزة أفضل لاعب في أوروبا عن موسم 2018-2019.
ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي القائمة، والتي يتنافس فيها، «رجيل فان دايك»، مدافع ليفربول ومنتخب هولندا، مع الثنائي «كريستيانو رونالدو»، نجم يوفنتوس و«ليونيل ميسي»، نجم برشلونة.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الاسم الفائز يوم 29 من شهر أغسطس الجاري.
وشهدت القائمة غياب محمد صلاح، نجم ليفربول، عن القائمة النهائية، بعدما احتل المركز السادس خلف ثنائي «الريدز»، ساديو ماني وأليسون بيكر.
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