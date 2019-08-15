شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يغرى حمودي بـ5 ملايين جنيه سنويًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل مسؤولو الإسماعيلى فى مفاوضات جادة مع أحمد حمودى، صانع ألعاب الأهلى، من أجل استقطابه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم منطقة وسط الفريق بلاعب خبرة.

كان الإسماعيلى قد دخل فى مفاوضات من أجل التعاقد مع محمد شريف، لاعب وسط الأهلى، الذى رفض العرض وفضل الانتقال لإنبى، وهو ما جعل مسؤولى الدراويش ينتقلون للتفاوض مع أحمد حمودى الذى قام بفسخ عقده مع الأهلى بالتراضى، وأصبح حرًا، وهو ما يسهل من مهمة الإسماعيلى للتعاقد معه.

ويسعى مسؤولو الإسماعيلى فى الوقت الراهن لإبرام 3 صفقات سوبر قبل غلق باب القيد الصيفى المقرر انتهاؤه يوم 29 أغسطس الجارى، وعرض مسؤولو الإسماعيلى على أحمد حمودى 5 ملايين جنيه سنويا لإقناعه بالانضمام لصفوف الفريق خاصة بعدما تلقى اللاعب العديد من العروض الأخرى على رأسها إنبى وسموحة ومصر المقاصة ووادى دجلة.

كما دخل النادى فى مفاوضات مع نظيره المريخ البورسعيدى للتعاقد مع مدافعه محمد جمعة شيكا لسد العجز الموجود فى خط دفاع الدراويش بعد رحيل محمود متولى للأهلى فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتعكف اللجنة الفنية بالإسماعيلى على مشاهدة شيكا فى ودية المريخ البورسعيدى والمقاصة، المقرر لها اليوم الجمعة فى الإسماعيلية لاتخاذ القرار النهائى فى ضم اللاعب من عدمه.

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وتعاقد الإسماعيلى مع بيكيتى سيلفا من الشعلة السعودى وأحمد مدبولى ومحمود عبدالعاطى دونجا من الزمالك، بالإضافة لشراء شيلونجو بشكل نهائى فضلا عن التعاقد مع العراقى همام طارق وخليل حجى نيمار وحمدى الزوى ومحمد حمدى زكى وإبراهيم أبواليزيد، بينما ورحل محمد عواد للزمالك ومحمود متولى للأهلى وإبراهيم عبد الخالق للإنتاج الحربى وطارق طه لبيراميدز.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى فى دور الـ32 للبطولة العربية المقرر لها 13 سبتمبر المقبل. وأوقعت القرعة الإسماعيلى فى مواجهة مع أهلى بنى غازى بطل ليبيا ضمن منافسات دور الـ32، حيث يحتضن ملعب الإسماعيلية لقاء الذهاب فيما لم يتضح حتى الآن بشكل رسمى ملعب لقاء الإياب.

وانطلق معسكر الفريق بمدينة السادس من أكتوبر، «الأربعاء الماضى» ضمن الاستعداد للموسم الجديد، ويشمل المعسكر سلسلة من الوديات أمام فرق بتروجت اليوم، وحرس الحدود يوم الاثنين، وكوكاكولا يوم الثلاثاء، وجارٍ الاتفاق على ودية رابعة.

من جانبه، أكد صبرى المنياوى، مدير الكرة، أن الجهاز الفنى لديه ثلاثة أهداف من معسكر الفريق الذى سينطلق فى مدينة السادس من أكتوبر.

واستكمل: أول أهداف المعسكر تكمن فى الحفاظ على تركيز اللاعبين بجانب تحقيق مزيد من الاستقرار الفنى والوقوف على العناصر التى سيتم الاعتماد على جهودها بشكل أساسى ومن مقاعد البدلاء.

وأردف مدير الكرة للدراويش: نحاول تجميع نواقص الفريق والعمل على اكتمالها، ولم نستقر حتى الآن على اللقاء الودى الرابع الذى نفضل أن يكون أمام فريق من الدورى الممتاز.