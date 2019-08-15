شكرا لقرائتكم خبر عن «عمومية الجبلاية» ترفض اللجنة المرشحة من «فيفا».. وتتمسك بتعديل اللائحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن عدد كبير من أندية القسم الثانى رفضهم سياسة اتحاد الكرة لتعنته فى إقامة الجمعية العمومية لاتحاد الكرة التى يرغب مسؤولو الأندية فى إقامتها لإجراء تعديلات على لائحة النظام الأساسى، خلال شهر سبتمبر المقبل، وعقد على سليم، رئيس نادى بنى سويف، العزم على دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بنادى الإعلاميين يوم الأربعاء 21 أغسطس الجارى لتعديل اللائحة، باعتبار الجمعية العمومية هى صاحبة الحق الأصيل فى ذلك وأنها ترفض تماما لجنة تسيير الأعمال وقال «على سليم» إن محاولات «فيفا» لفرض تلك اللجنة مرفوضة من جانب الجمعية العمومية.

وقال مصطفى السامولى، رئيس نادى بلدية المحلة: «ما يحدث تخبط، ويسىء لسمعة الكرة المصرية، مطالبا باتحاد قوى من بين المختصين فى اللعبة وليس من أصحاب المصالح».

وشدد على ضرورة الإعلان فورا عن ترشيح مدرب للمنتخب الوطنى قادر على إعادة سمعة الكرة المصرية ولابد من العدالة فى توزيع موارد الاتحاد والأرباح دون صرفها للأندية على هيئةب منح أو هبات كما كان متبعا.

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مشيرا إلى أن الكرة المصرية تعانى منذ 4 سنوات من التخبط الإدارى، وتشهد تراجعا خطيرا بعكس بقية دول العالم التى تمتلك خطط بعيدة المدى، مؤكدا أن مصر يجب ألا تقل عن تلك الدول نهائيا.

فيما أكد عدلى رسلان، رئيس نادى الحمام، أنه ليس معترضًا على زيادة عدد أندية القسم الثانى لـ16 ناديا، وطالب بدورى محدد المواعيد والتوقفات، ولا يتم تعديله فى منتصف الموسم أكثر من مرة، فضلا عن صرف مبلغ لا يقل عن 250 ألف جنيه لكل نادٍ لمواجهة احتياجاته المالية قبل انطلاق الموسم، مؤكدا ضرورة صرف بقية الموارد على الأندية خلال الموسم، خصوصا أن اتحاد الكرة أعلن تحقيق مكاسب كبيرة من بطولة أمم إفريقيا.

وقال سمير موسى، رئيس نادى الزرقا: «تغيير شكل الدورى خلال تلك الفترة إساءة للكرة المصرية وسمعتها بكل المقاييس، وكان يجب أن يتم الاستقرار على ذلك قبل انطلاق المسابقة بعدة أشهر على الأقل، وليس بعد انتهائه بفترة كبيرة».

وطالب إيهاب عبدالله، رئيس نادى دمنهور، بسرعة الانتهاء من شكل المسابقة، وشدد على ضرورة الإعلان عن مزايدة البث الفضائى لمباريات القسم الثانى أو ترك الأندية لتسويق مبارياتها منفردة، فى ظل المبالغ المالية الباهظة التى ترهق كاهل الأندية.

فيما فجر معتز البطاوى، مدير الكرة، بنادى سيراميكا مؤكدا أنه يجب على اتحاد الكرة الإعلان عن اللائحة قبل انطلاق منافسات دورات الترضية أول سبتمبر المقبل وهل ستتم بمشاركة اللاعبين المقيدين بقوائم الموسم الماضى أم باللاعبين الجدد، وتساءل: «كيف هو الحال، بعد انتهاء إعارة اكثر من لاعب وعودته إلى ناديه الأصلى مؤخرًا»، مشيرًا إلى أن ما يحدث هو مهزلة بكل المقاييس.