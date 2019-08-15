شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الخطيب يزور الدقهلية ويهنئ المحافظ بالعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - زار الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، اليوم، مسقط رأسه بمحافظة الدقهلية لتهنئة اسرته واقاربه بعيد الأضحى المبارك وحرص «الخطيب» على زيارة الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، بمكتبه لتقديم التهنئة بالعيد له ولشعب الدقهلية.

واعرب المحافظ عن سعادته بزيارة الخطيب، للمحافظة والتى وصفها بالشخصية وخارج الرسميات وقال «كان جاى يزور أسرته وحضر للتهنئة بالعيد واتفقنا أنه يكرر الزيارات للمحافظة بحيث تستفيد المحافظة من أبنائها المشاهير في شتى المجالات».

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وتفقد الخطيب خلال الزيارة معرض صور أعلام الدقهلية الموجود بالديوان العام ويضم صورة للخطيب والعديد من أبناء المحافظة من العلماء ورجال الدين والفنانين والمثقفين مثل الشيخ محمد متولى الشعراوى والشيخ جاد الحق والفنانه فاتن حمامة وكوكب الشرق أم كلثوم والعالم فاروق الباز وغيرهم من المشاهير.

والتقط الخطيب صورة تذكارية مع صورته بين أعلام الدقهلية قائلا: «شرف لى أن يضم هذا المعرض العظيم صورتى المتواضعة وسط قامات المحافظة من العلماء ورجال الدين والفنانين والمثقفين».

كما حرص موظفو المحافظة وعدد من المواطنين على التقاط الصور التذكارية مع الخطيب ورددوا هتفات «بنحبك يابيبو» فرد عليهم قائلا: «أنا بحبكم أكتر».

وأكد الخطيب أنه حرص على زيارة أسرته وأقاربه بالمنصورة وبقرية قرقيرة للتهنئة بعيد الأضحى وقال: «ومينفعش نيجى المحافظة ولانزور المحافظ في مكتبه ونقوله كل سنة وهو وشعب الدقهلية العظيم بخير وسعادة».

وأكد شهود عيان أن الخطيب التقى بالمحافظ في مكتبه لمدة نصف ساعة استمع خلالها لشرح من المحافظ لعدد من المشروعات التي تم تنفيذها على أرض المحافظة خلال الفترة الماضية وناقش مع المحافظ كيفية مساعدة المحافظة للتسويق لمشاريعها وحث رجال الأعمال على الاستثمار على أرضها لتوفير فرص عمل للشباب.