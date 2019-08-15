كلوب: هناك فريق احتفل بكأس السوبر أكثر من ليفربول

قال الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي إن هناك فريق آخر احتفل بتتويج الريدز ببطولة كأس السوبر الأوروبي أكثر منهم.

ليفربول تُوج بلقب السوبر الأوروبي أمس الأربعاء عقب فوزه على تشيلسي بركلات الترجيح 5-4 في المباراة التي استضافها ملعب فودافون بارك ببشكتاش في تركيا.

عقب المباراة أبدى كلوب سعادته بحصول الريدز على اللقب الأوروبي الثاني تحت ولايته بعدما فاز بدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه قبل إضافة بطولة السوبر الأوروبي الرابعة في مشوار ليفربول.

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول مع ساوثهامبتون في الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي والمقرر لها يوم السبت المقبل.

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صحيفة ميرور نقلت تصريحات كلوب التي قال خلالها إنه يرى أن فريق ساوثهامبتون سيحتفل بفوز ليفربول أكثر من اللاعبين أنفسهم خاصة بعدما امتدت المباراة إلى الوقت الإضافي دون حسم ليتم الاحتكام لركلات الترجيح الأمر الذي سيؤثر على مستوى اللاعبين.

المدرب الألماني أكد أيضًا أن فرانك لامبارد مدرب تشيلسي لم يكن سعيدًا بامتداد المباراة للوقت الإضافي لافتًا إلى أن مدرب البلوز سأله عقب نهاية الوقت الأصلي للمباراة متى سيلعب مباراته المقبلة ومع من؟.

جدير بالذكر أن ليفربول افتتح مشواره في بطولة الدوري الإنجليزي بالفوز على نورويتش سيتي برباعية مقابل هدف، بينما سقط تشيلسي برباعية نظيفة أمام مانشستر يونايتد.