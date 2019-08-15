شكرا لقرائتكم ستانوفيتش عن تدريب الزمالك: اسألوا مسئولى الأبيض أفضل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق الصربى أليكساندر ستانوفيتش، المدير الفنى السابق لفريق القادسية السعودى، على إعلان توليه فريق الزمالك قائلاً: "لا يمكنى الحديث عن هذا الأمر فى الوقت الحالى فهناك العديد من الأمور.. وأتمنى تفهم عدم إمكانيتى الإعلان عن الموقف الحالى".

وتابع ستانويفيتش عن قدومه إلى القاهرة لتولى قيادة الزمالك من عدمه قائلاً: "هذا من الأفضل أن يرد عليه المسئولين فى النادى بشكل أفضل".

ورفض المدرب الصربى التأكيد أو نفى إسناد مهمة قيادة الزمالك له بعد تصريحاته الصحفية التى شهدتها الساعات الأخيرة بإنه لم يتم إخطاره بشأن قيادة الزمالك بعدما أعلن مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء عن توليه المسئولية الفنية رسميًا وقدومه إلى مصر مساء غدا الجمعة لقيادة الأبيض خلفا لطارق يحيى، المدير الفنى الذى يتولى القيادة الفنية للفريق الأبيض بصفة مؤقتة.