شكرا لقرائتكم معسكر مغلق للمقاصة بالإسماعيلة استعدادًا للموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة، على الدخول فى معسكر مغلق بمدينة الإسماعيلية، صباح غد الجمعة، فى ختام فترة الاعداد للموسم الجديد، والاستعدادات الجادة لمباراة الزمالك المهمة يوم 28 أغسطس الجارى فى دور الثمانية بكأس مصر.

وكشف وليد هويدى مدير الكرة بالمقاصة، بأن معسكر الإسماعيلية المغلق يستمر لمدة 6 أيام ويتخلله 3 مباريات ودية أمام أندية المريخ والقناة والمصرى.

وأشار هويدى، أن المقاصة المقاصة يلعب أولى مبارياته الودية أمام فريق المريخ البورسعيدى مساء غد الجمعة، موضحا أن الجهاز الفنى، يعتبر تلك المرحلة الاخيرة فى فترة الإعداد فرصة تحديد معالم التشكيل الاساسى وطريقة الاداء وتحفيظها للاعبين لتحقيق الانسجام قبل مواجهة الزمالك فى كأس مصر.

وأضاف مدير الكرة للمقاصة، بأن الفريق سيعود للقاهرة انتهاء معسكر الإسماعيلية وسيخوض تدريباته بالملعب الفرعى لإستاد الدفاع الجوى لحين موعد مباراة الزمالك 28 أغسطس الجارى فى كأس مصر.