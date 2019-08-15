شكرا لقرائتكم الزمالك يستبعد محمود علاء من مواجهة ديكاداها الصومالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استبعد الجهاز الفنى لفريق الزمالك، محمود علاء مدافع الفريق الأبيض، من حسابات المشاركة في مواجهة ديكاداها الصومالي، في المباراة المقرر لها غدا الجمعة، علي استاد برج العرب، في ذهاب الدور التمهيدي بدوري أبطال إفريقيا. Advertisements وأكد مصدر داخل القلعة البيضاء، أن محمود علاء يتواجد مع الفريق في معسكر الإسكندرية لتجهيزه لمباراة العودة بخوضه مران صباحي ومسائي تحت إشراف أنطونيو مدرب الأحمال لاستعادة جاهزيته بشكل كامل. ويعد علاء من العناصر الأساسية بالزمالك إلا أن الجهاز الفني يفضل عدم المجازفة به في لقاء الغد بعد تعافيه من إصابة في ارتجاج في المخ التي تعرض لها في لقاء الأهلي في ختام الدوري.

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