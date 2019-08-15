شكرا لقرائتكم الأهلي يحدد وجهة الثنائي الحائر بالموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حسم مسئولو النادي الأهلي، مصير الثنائي محمد شريف وباسم علي لاعبا الفريق الكروي، بعد الاستقرار علي عدم قيدهما في قائمة الموسم الجديد.

وأعلن النادي الأهلي منذ أيام عن قائمته الأفريقية للموسم الجديد، والتى خلت من أسماء الثنائي المذكور، وفقا للرؤية الفنية لمسئولي القلعة الحمراء.

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وشهدت الفترة الماضية، تلقي محمد شريف وباسم علي، عدة عروض من أندية الدوري المصري الممتاز، للحصول على خدمات اللاعبان بعد تأكد رحيلهما عن النادي الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، لـ"الخليج 365"، إن محمد شريف أصبح على أعتاب الانتقال بشكل رسمي لصفوف نادي إنبي على سبيل الإعارة لمدة موسم، بعد المفاوضات التى شهدتها الفترة الماضية بين الناديين وكذلك من جانب النادي البترولي مع لاعب القلعة الحمراء.

أضاف المصدر الأهلاوي، أن باسم علي اقترب من الانتقال رسميا لصفوف نادي الجونة لمدة موسم علي سبيل الإعارة أيضا، ومن المنتظر الإعلان عن الصفقات بشكل رسمي خلال الساعات القليلة القادمة.