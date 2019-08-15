شكرا لقرائتكم 300 ألف دولار سبب فشل مفاوضات الزمالك مع ميتشو وتنصيب الكسندر ستانوفيتش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، سر فشل المفاوضات مع الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني لأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، وإعلان تولي مواطنه الكسندر ستانوفيتش المسئولية الفنية للفريق الأبيض.

الكسندر ستانوفيتش يكسب سباق مدرب الزمالك



أوضح المصدر الزملكاوي، أن التفاوض مع ميتشو وصل للمراحل النهائية ونفس الأمر بالنسبة لمواطنه الكسندر ستانوفيتش، وكان هناك تفضيل لميتشو ليتولي المسئولية لكن شهدت الساعات الأخيرة مفاجآت غير متوقعة أدت لتحويل الأفضلية إلى الكسندر ستانوفيتش وإعلان توليه المسئولية.

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الكسندر ستانوفيتش بديل ميتشو فى تدريب الزمالك



كشف المصدر، أن مسئولي الزمالك أتفقوا مع ميتشو على تولي المسئولية نظير راتب شهري يبلغ 100 ألف دولار له ولمعاونيه، ولكنهم فوجئوا بالمدرب يطلب تقاضى 300 ألف دولار أخري بعيدا عن العقد، لسدادها لنادي أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، لفسخ عقده بالتراضي.

ورفض مسئولي الزمالك تنفيذ طلب ميتشو ليتم الاستقرار على تولي الكسندر ستانوفيتش، المسئولية الفنية للفريق الأبيض وبالفعل أعلن مرتضي منصور رئيس القلعة البيضاء تنصيبه بشكل رسمي منذ ساعات.