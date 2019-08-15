شكرا لقرائتكم أحمد الغندور يدير مواجهة النجم الساحلى وكوناكرى الغينى بأفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم الخميس، إدارة مباراة النجم الساحلي التونسي وهافيا كوناكري الغيني، في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، للحكم المصري أحمد الغندور. ويتكون طاقم الحكام بجانب أحمد الغندور، من كلا من يوسف البساطي وعبد الفتاح الصناديدي مساعدين، والحكم الرابع إبراهيم نور الدين. جدير بالذكر أن مباراة الذهاب انتهت بهزيمة النجم الساحلي أمام هافيا كوناكري بنتيجة 1- 2، في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا. ويسعى النجم الساحلى لتعويض هزيمته المفاجئة أمام هافيا كوناكرى، والعبور للدور المقبل.

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