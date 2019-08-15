شكرا لقرائتكم إنذار على يد محضر من عباس ضد حطب لعدم تنفيذ حكم بطلان عمومية الزمالك "مستندات"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قدم ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، إنذار رسمي على يد محضر للمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، يهدده باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال امتناعه عن تنفيذ الحكم القضائى بإلغاء العمل بلائحة النظام الأساسى لنادى الزمالك التي صدر بشأنها حكم من مركز التسوية والمنازعات بعدم اعتمادها.

ووفقا للإنذار الذى ينشر الخليج 365 صورة ضوئية منه، طلب ممدوح عباس رسميا في بإلزام هشام حطب بإرسال خطاب رسمي لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى بإيقاف العمل بلائحة النظام الأساسي لنادى الزمالك التى حكم ببطلانها بموجب حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضى.

وتأتى الخطوة القانونية التي اتخذها ممدوح عباس بالتزامن مع إعلان مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الدعوة لعقد جمعية عمومية أيام 5 و 6 و 7 سبتمبر المقبل بناء على لائحة النظام الأساسى لنادى الزمالك.

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وذكرت الدعوى القضائية أن إعلان رئيس نادى الزمالك عقد جمعية عمومية رغم صدور حكم بإلغاء لائحة النظام الأساسى يمثل تحدى لحجية الأحكام القانونية الصادرة من مركز التسوية والتحكيم المصرى

وكان ممدوح عباس قد أقام دعوى قضائية رقم 15 لسنة 3 ق لعام 2019 ضد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية لإلغاء العمل بلائحة النظام الأساسى لنادى الزمالك، وجرى نظر الدعوى وصدر فيها حكم نهائي من اللجنة الاستشارية "الجانب المستعجل" بإيقاف تنفيذ قرار رئيس اللجنة الأولمبية رقم 11 لسنة 2019 باعتماد لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك.



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