شكرا لقرائتكم المقاصة يتعاقد مع مدرب أحمال فرنسى لمدة موسم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مجلس إدارة نادى مصر المقاصة، برئاسة اللواء محمد عبد السلام، على التعاقد مع الفرنسى جريجو مدرب الأحمال، لمدة موسم قابل للتجديد، للعمل بالجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى خلال الموسم الكروى الجديد 2019_2020.

وعقد محمد مجد، عضو مجلس إدارة المقاصة، جلسة مع مدرب الأحمال للاتفاق على بنود التعاقد وتوقيع العقود رسميا ليبدأ عمله مع الفريق.

وأكد مجد، بأن ادارة المقاصة برئاسة محمد عبد السلام حريصة على تلبية جميع طلبات الجهاز الفنى، وتوفير كافة الدعم والظروف الملائمة له من أجل تحقيق نتائج جيدة وإعادة المقاصة لمكانتها للمنافسة مع الكبار.

وسبق لمدرب الاحمال الفرنسى جريجو العمل مع المنتخب المغربى لكرة القدم لعدة سنوات طويلة.