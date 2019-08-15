شكرا لقرائتكم بلاغ جديد ضد لائحة نادي الزمالك .. أقرأ التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، ببلاغ للنائب العام حمل رقم ١٠٧٣١لسنة ٢٠١٩ عرائض النائب العام، للاعتراض على لائحة النظام الأساسي للقلعة البيضاء، التى قدمت للجنة الأوليمبية المصرية.

ودعا مجلس إدارة نادي الزمالك، لعقد جمعية عمومية عادية، لإجراء انتخابات تكميلية، لضم أمين صندوق و 3 أعضاء لمجلس الإدارة، بعد تعديل اللائحة الداخلية وتغيير هيكل مجلس الإدارة ليضم رئيس ونائب وأمين صندوق و7 أعضاء.

وتم تقديم البلاغ صباح اليوم، عن طريق الدكتور كمال شعيب المستشار القانونى لممدوح عباس، وتضمن التأكيد على عدم صحة لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك التى قدمت للجنة الأولمبية وذلك بعد صدور حكم من مركز التسوية والتحكيم الرياضي ببطلان هذه اللائحة لاحتوائها على بنود لم يتم عرضها على الجمعية العمومية للنادي.

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وأعلن مجلس الزمالك، فتح باب الترشح للانتخابات التكميلية لمدة 4 أيام بداية من اليوم الخميس من الساعة التاسعة صباحا إلى التاسعة مساء، ليتقدم من تتوافر فيهم شروط العضوية والترشح الموضحة بلائحة النظام الأساسي للنادي مرفقا بها المستندات اللازمة للترشح.

كما أكد البلاغ أن لائحة الزمالك أشارت إلى حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى ديسمبر 2018 رغم صدور هذه اللائحة فى أغسطس 2018 وقد أكد حكم التسوية والتحكيم أن مجلس إدارة نادى الزمالك لم يعرض هذه اللائحة على الجمعية العمومية.



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