شكرا لقرائتكم محمد صلاح: حبى للزمالك وراء رحيلى عن "اف سى مصر"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد صلاح نجم الزمالك السابق، أن حبه لنادى الزمالك والحديث عنه بشكل جيد فى الفضائيات آثار غضب مسئولى نادي أف سى مصر وكان أحد أسباب رحيله عن الفريق.

وأضاف صلاح فى تصريح لـ قناة تايم سبورت، أن سبب رحيله عن قيادة أف سى مصر هو رجوع مسئوليه فى الاتفاقات بشأن الصفقات الجديدة استعدادا للموسم الجديد.

وأشار صلاح إلى أهمية تعاقد الزمالك مع مدير فنى أجنبى خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الخواجة أفضل لقيادة الأبيض فى هذا التوقيت، مؤكدا أنه لم يرفض العمل فى جهاز الزمالك مع الأجنبى فى حالة طلب منه ذلك بواسطة مرتضى منصور رئيس النادى.