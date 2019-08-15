"أدريان" حارس ليفربول الجديد .. من عاطل ينضم في صفقة مجانية إلى بطلاً للسوبر الأوروبي

أحمد أبوعقيل

"إذا وقف بجانبك الخظ والتوفيق فلا شئ مستحيل مطلقاً"، منذ قرابة الشهر كان حارس مرمي ليفربول الإسباني أدريان سان ميجل عاطل لا يجد نادي ينضم إليه، ولكن القدر لعب دورًا كبيرًا عندما قرر الحارس البلجيكى سيمون مينيوليه الرحيل عن صفوف ليفربول رافضاً استمرار الجلوس على مقاعد البدلاء لصالح البرازيلى أليسون لينضم لنادى كلوب بروج البلجيكى.

إصابة الحارس الأساسي للريدز أليسون بيكر خلال اللقاء الإفتتاحي لفريقه أمام نوريتش سيتي أعطت الفرصة للحارس المحظوظ أدريان ليحرس عرين الريدز في السوبر الأوروبي.

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي،الاثنين، 5 أغسطس الجاري تعاقده رسميا مع الحارس الإسباني أدريان سان ميجيل بعد انتهاء ارتباطه بنادي وست هام يونايتد مجانًا لمدة موسمين.

وكشف الموقع الرسمي لنادي ليفربول أن الحارس أدريان، صاحب الـ32 عاما، انضم بصفة رسمية للفريق بعدما أبدى موافقته على الانضمام لصفوف "الريدز" ليكون حارساً بديلاً للبرازيلي أليسون بيكر، بعد رحيل البلجيكي سيمون مينيوليه لصفوف كلوب بروج البلجيكي.

نجح الحارس الإسبانى أدريان فى حجز مقعده داخل قلوب مشجعى نادى ليفربول الإنجليزى مبكراً، بعدما ساهم فى الحصول على بطولة كأس السوبر الأوروبى للمرة الرابعة فى تاريخه.

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تمكن ليفربول من التتويج بلقب السوبر الأوروبي بعد التغلب على تشلسي بركلات الترجيح في المباراة التي كان بطلها أدريان سان ميغل، حارس الريدز الجديد، في أول مباراة له مع الفريق الإنجليزي.

وتولى أدريان حراسة مرمى ليفربول في هذه المباراة بعد تعرض أليسون بيكر، الحارس الأساسي لإصابة في مباراة نوريتش ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، وكانت بدايته مفاجئة ومختلفة للجميع.

ووصل الحارس الإسباني إلى كتيبة الألماني يورغن كلوب بالمجان وبشكل حر بعد انتهاء عقده مع وست هام الإنجليزي الذي خاض معه 6 مواسم، في عقد مدته عامين.

وكان كلوب قد أكد على غياب بيكر عن مباراة كأس السوبر الأوربي، ليشير إلى أن أدريان سيكون حارس المباراة، ليتخذ منعطفا تاريخيا وغير متوقع خاصة أنه جاء ليكون بديل أليسون ووصل إلى الفريق منذ أيام قليلة فقط، الأمر الذي جعله يكتب قصة غريبة في الأسبوعين الآخرين.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن أدريان بعد انتهاء عقده مع وست هام في الموسم الماضي أجبر على التدريب على نفقته الخاصة، وبدأ التدريب بشكل منفرد في فريق يونيون ديبورتيفو الأندلسي، خاصة أنه كان قريبا من منزله.

وبعد أيام من التدريب الانفرادي أرسل أدريان بطاقة بريدية مع شيك نقدي لشراء معدات رياضية للتعبير عن شكره الكبير بعد السماح له باستخدام منشآتهم والحفاظ على لياقته، وهذه لفته تستحق الإشادة والتي انتهت في الأيام الماضية بإعلان صفقته بشكل رسمي كحارس لليفربول الإنجليزي.