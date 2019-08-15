صراع الأفضل في أوروبا ينحصر بين فان دايك ورونالدو وميسي.. من يتوج على عرش القارة

كشف الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" عن قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب فى أوروبا لموسم 2018 – 2019.

ويتنافس ليونيل ميسى نجم برشلونة الإسبانى مع كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالى، وفيرجيل فان ديك مدافع ليفربول الإنجليزى على الفوز بجائزة أفضل لاعب فى أوروبا لعام 2019.

ومن المقرر أن يتم الكشف عن هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب فى أوروبا على هامش حفل توزيع جوائز الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، يوم 29 أغسطس الجارى.

وكشف الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" في وقت سابق النقاب عن قائمة المرشحين للحصول على جوائز الأفضل فى القارة العجوز عن العام الجارى 2019، والتى جاءت خالية من النجم المصرى محمد صلاح فى مفاجأة غير متوقعة لكثير من الجماهير المصرية.

ضمت القائمة النهائية 3 حراس مرمى، وهم البرازيلى أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزى والمتوج بلقب دورى الأبطال، الفرنسى هوجو لوريس حارس مرمى توتنهام "وصيف دورى أبطال أوروبا"، الألمانى تير شتيجن حارس مرمى برشلونة الإسبانى والذى ودع المنافسات من نصف النهائى.

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كما ضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدافع فى أوروبا لعام 2019 كلاً من ثنائى ليفربول الإنجليزى فيرجيل فان دايك وأرنولد بجانب ماتياس دى ليخت مدافع أياكس أمستردام الهولندى السابق والمنتقل حديثاً لصفوف يوفنتوس الإيطالي.

وحصل فيرجيل فان دايك وأرنولد على لقب دورى أبطال أوروبا مع نادي ليفربول الإنجليزي، بينما ساهم ماتياس دي ليخت فى تأهل أياكس أمستردام للدور نصف النهائي من المسابقة قبل أن ينتقل لنادى يوفنتوس.

قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب وسط في أوروبا ضمت كلاً من جوردان هندرسون لاعب ليفربول الإنجليزى، وكريستيان ايركسن لاعب توتنهام، وفرينكى دى يونج لاعب أياكس أمستردام الهولندي والمنتقل حديثاً لصفوف برشلونة الإسبانى.

أما قائمة المرشحين لجائزة أفضل مهاجم فضمت كلاً من ساديو ماني نجم منتخب السنغال ونادى ليفربول الإنجليزي، وليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.