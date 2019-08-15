قناة بي اوت كيو وقناة اون سبورت الرياضية في مواجهة صعبة .. توقف بي أوت كيو وعودتها من جديد

تم إنشاء سلسلة قنوات بي اوت كيو لكى يذاع عليها أشهر وأفضل المباريات في العالم والوطن العربي، كما انها تقوم ببث جميع المباريات المشفرة، وهو الأمر الذي ساعدها على الحصول على شهرة كبيرة في جميع الدول العربية والوطن العربي بأكمله، وعرفت على نطاق واسع بالنسبة لهؤلاء المحبين والمتابعين للرياضة ومباريات كرة القدم من مباريات كأس العالم وغيرها من البطولات، نتابع معا للتعرف على المزيد من التفاصيل حول قناة بي اوت كيو والتي قد تم وقفها مؤخراً، وهل تعود القناة لبث محتوياتها من جديد ؟ كل هذا نستعرضه معا في تغطية عن القناة.

قناة بي اوت كيو

كان من الممكن للمتابع والمشاهد متابعة واستقبال الترددات الخاص بقناة بي اوت كيو لكي يتم متابعتها بكل سهولة في جميع وانحاء الوطن العربي، ويمكن مشاهد القناة والمباريات التي تذيعها اذا كان المتابع يمتلك عدسة موجهة عبر القمر الصناعي، وفي خلال الفترة الماضية قناة بي اوت كيو عانت من عدم استقرار لها علي معظم الرسيفرات التي تقوم بدعم هذه القناة وذلك لان القناة تعمل علي اجهزة خاصة بها فقط وهو ما جعلها مرتفعة في السعر.

قامت قناة اون سبورت الرياضية باتهام قناة بي اوت كيو من قبل سنوات بالقرصنة علي حقوق ملكية اون سبورت الرياضية ولكن الجهات الدولية لم تحسم وتتخذ قرار في هذا الأمر وقتئذ، ومن اجل المتابعين في الوطن العربي وجميع الدول العربية استمرت قناة بي اوت كيو السعودية في بث واذاعة الكثير من المباريات والدوريات الاوروبية والبطولات،إلا أنها تم وقفها مؤخراً بعد أن زادت كمية البحث على القناة في الفترة الأخيرة نظراً لتوفير القناة لكل ما يحتاجوه متابعي الرياضة وكرة القدم.