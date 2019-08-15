شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء خارج حسابات الزمالك أمام ديكاداها الصومالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

خرج محمود علاء مدافع الزمالك، من حسابات المشاركة في مواجهة ديكاداها الصومالي، في المباراة المقرر لها غدا الجمعة، علي استاد برج العرب، في ذهاب الدور التمهيدي بدوري أبطال إفريقيا.

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وكشف مصدر مطلع بالزمالك إن محمود علاء يتواجد مع الفريق في معسكر الإسكندرية لتجهيزه لمباراة العودة بخوضه مران صباحي ومسائي تحت إشراف أنطونيو مدرب الأحمال لاستعادة جاهزيته بشكل كامل.

ويعد علاء من العناصر الأساسية بالزمالك إلا أن الجهاز الفني يفضل عدم المجازفة به في لقاء الغد بعد تعافيه من إصابة في ارتجاج في المخ التي تعرض لها في لقاء الأهلي في ختام الدوري.