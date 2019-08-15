شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة .. الأهلي يحدد وجهة الثنائي الحائر بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسم مسئولو النادي الأهلي، مصير الثنائي الحائر داخل الفريق الكروي، بعد الاستقرار علي عدم قيدهما في قائمة الموسم الجديد.

وأعلن النادي الأهلي منذ أيام عن قائمته الأفريقية للموسم الجديد، والتى خلت من أسماء عدد كبير من اللاعبين، وفقا للرؤية الفنية لمسئولي القلعة الحمراء، مما ينظر باقتراب رحيل عدد من اللاعبين خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وشهدت الفترة الماضية، إعلان النادي الأهلي، تلقي عدة عروض من أندية الدوري المصري الممتاز، للحصول على خدمات عدد من لاعبي الفريق خلال فترة التنقلات الحالية.

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