شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يدخل معسكر بالاسماعيلية ويلعب 3 مباريات ودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة، معسكرا مغلقا بمدينة الإسماعيلية، صباح غد الجمعة، في ختام فترة الاعداد للموسم الجديد ، والاستعدادات الجادة لمباراة الزمالك المهمة يوم 28 أغسطس الجاري في دور الثمانية بكأس مصر.

وكشف وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة، أن معسكر الاسماعيلية المغلق يستمرة لمدة 6 أيام ويتخلله 3 مباريات ودية أمام أندية المريخ والقناة والمصري.

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وأشار هويدي، إلى أن المقاصة يلعب أولي مبارياته الودية أمام فريق المريخ البورسعيدي مساء غدا الجمعة ، موضحا أن الجهاز الفني، يعتبر تلك المرحلة الاخيرة في فترة الإعداد فرصة تحديد معالم التشكيل الاساسي وطريقة الاداء وتحفيظها للاعبين لتحقيق الانسجام قبل مواجهة الزمالك في كأس مصر.

وأضاف مدير الكرة للمقاصة، أن الفريق سيعود للقاهرة بانتهاء معسكر الإسماعيلية وسيخوض تدريباته بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي لحين موعد مباراة الزمالك 28 أغسطس الجاري في كأس مصر.