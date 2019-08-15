شكرا لقرائتكم خبر عن سباحو مصر يحصدون 3 ذهبيات وبرونزية في بطولة العالم للأساتذة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حقق سباحو ‏‪مصر اليوم الخميس أربع ميداليات في بطولة العالم للسباحة للأساتذة المقامة حاليًا في مدينة جوانجو بكوريا الجنوبية منها ثلاث ميداليات ذهبية في سباق 50 متر حرة وميدالية برونزية في سباق 100 متر حرة

وجاءت الذهبيات الثلاث عن طريق أحمد فؤاد كمال في سن ‪89-85 من) سنة) والمهندس احمد جواد حمادة في سن (من 80 إلى 84 سنة) ونبيل إبراهيم في سن (من 60 إلى 64).

وفي سباق 100 متر فراشة حصل السباح أحمد جواد حمادة علي الميدالية البرونزية في سن ‪من 80 إلى 84 سنة))؛ ليرتفع رصيد السباحين المصريين في البطولة إلى 11 ميدالية.

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وكان المصريون قد حصدوا قبل اليوم 5 فضيات وبرونزيتين في البطولة التي تستمر حتى 18 أغسطس الجاري تحت شعار (الغطس في سلام)، حيث أحرز أحمد جواد فضيتين، وأحرز كل من (نبيل إبراهيم - سهير العطار - أحمد كمال) ميدالية فضية، وجاءت البرونزيتان عن طريق (خميس العدوي - أحمد فؤاد).

يذكر أن البطولة قد شهدت نجاح سباحي مصر كبار السن في حصد العديد من الألقاب والجوائز، ففي اليوم الأول حصلت الدكتورة سهير العطار على المركز الرابع في سباق 800 متر حرة، في سن (70-74)، كما أحرز خميس العدوي على المركز الرابع في السباق ذاته بمنافسات الرجال في سن (70-74)، وحصل الدكتور أحمد فؤاد كمال على المركز الرابع في السباق ذاته في سن (85 - 89)، بينما حصل الدكتور كرم حبيب على المركز السابع في السباق ذاته في عمر (70 - 74).