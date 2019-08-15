صور..منتخب الجودو يتدرب في المغرب استعدادا لدورة الألعاب الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى منتخب الجودو تدريباته اليوم في المغرب إستعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الأفريقية التى تقام فى الفترة 19 إلى 31 اغسطس الجارى .
كانت بعثة الجودو وصلت إلى المغرب مساء الأربعاء حيث تنطلق منافسات الجودو بداية من السبت وفقا لجدول دورة الألعاب الإفريقية.
وتضم بعثة الجودو فى البطولة كل من أحمد نادر الفقى ، محمد عبد الموجود ، على عيد عبد المعطى ، عبد الرحمن عبد الغنى ، عبد الرحمن محمد ، عبدالله عثمان ، على حازم ، رمضان درويش ، و ميسرة النجار.
على مستوى السيدات تشارك نوران رضا آدم ، أسماء عبد المنعم ، لمياء حسن ، آلاء ناصر حامد ، كريمان كامل ،بالإضافة إلى سلمى الشاذلى، ويرافقهم هاشم محم هاشم عضو مجلس إدارة الاتحاد.
لاعبى منتخب الجودو
الجودو فى المغرب
تدريبات الجودو 2
تدريبات الجودو
جانب من التدريبات
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