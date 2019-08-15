شكرا لقرائتكم خبر عن ستانويفيتش لـ"الخليج 365": لا يمكننى الحديث الآن عن تدريب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد الصربي أليكساندر ستانويفيتش، المدير الفني السابق للقادسية السعودي علي أنباء توليه قيادة فريق الزمالك قائلاً:"لا يمكنى الحديث عن هذا الأمر فى الوقت الحالى فهناك العديد من الأمور.. وأتمني تفهم عدم إمكانيتي الإعلان عن الموقف الحالي".

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وتابع ستانويفيتش تصريحاته لليوم السابع عن قدومه إلي القاهرة لتولي قيادة الزمالك من عدمه قائلاً:"من الأفضل أن يرد عليه المسئولين فى النادى بشكل أفضل".

ورفض المدرب الصربي التأكيد أو نفي إسناد مهمة قيادة الزمالك له بعد تصريحاته الصحفية التي شهدتها الساعات الأخيرة مؤكدا أنه لم يتم إخطاره بشأن قيادة الزمالك بعدما أعلن مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء عن توليه المسئولية الفنية رسميًا وقدومه إلى مصر مساء غدا الجمعة لقيادة الأبيض خلفا لطارق يحيى، المدير الفنى الذى يتولى القيادة الفنية للفريق الأبيض بصفة مؤقتة.