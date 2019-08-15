أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 15 أغسطس 2019 ، العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ، الأهلى يفتح باب الرحيل المجانى أمام هشام محمد ، اتحاد الكرة يخاطب الأمن لحضور الجماهير فى مباراة الأهلي وبيراميدز بالكأس.

الأهلى يفتح باب الرحيل المجانى أمام هشام محمد

فتح مسئولو النادى الأهلى الطريق أمام هشام محمد لاعب الفريق من أجل الرحيل المجانى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

اتحاد الكرة يخاطب الأمن لحضور الجماهير فى مباراة الأهلي وبيراميدز بالكأس

أجري مسئولو اتحاد الكرة اتصالات خلال الساعات الأخيرة بالجهات الأمنية من أجل حضور الجمهور مباراة الأهلى وبيراميدز المقرر لها الثامنة مساء السبت المقبل باستاد برج العرب فى دور الـ16 لكأس مصر، خاصة أن اللقاء حتى الآن بدون حضور جماهيري واقتصار الحضور فقط على تواجد 15 فرد من كلا الناديين من مجلس الإدارة و الاعضاء التنفيذين.

الأهلى يسدد مليون و100 ألف دولار لنادى مولودية الجزائر قيمة صفقة ديانج

سدد النادى الأهلى مليون و100 ألف دولار لنادى مولودية الجزائر نظير التعاقد مع المالى أليو ديانج الذى ارتدى القميص الأحمر قبل أيام بعد مفاوضات بين مسئولى القلعة الحمراء وإدارة مولودية الجزائر استمرت فترة ليست بالقصيرة.

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أحمد مرتضى يقدم أوراق ترشحه فى انتخابات الزمالك على مقعد العضوية

تقدم أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الزمالك السابق، بأوراق ترشحه على مقعد العضوية فى انتخابات النادى الأبيض التكميلية بعد فتح باب الترشح اليوم الخميس والذى يستمر لمدة 3 أيام.

الأهلى يسدد مليون و100 ألف دولار لنادى مولودية الجزائر قيمة صفقة ديانج

سدد النادى الأهلى مليون و100 ألف دولار لنادى مولودية الجزائر نظير التعاقد مع المالى أليو ديانج الذى ارتدى القميص الأحمر قبل أيام بعد مفاوضات بين مسئولى القلعة الحمراء وإدارة مولودية الجزائر استمرت فترة ليست بالقصيرة.

وفاة محمد إسماعيل لاعب منتخب كرة الصالات السابق

توفى محمد إسماعيل لاعب منتخب كرة الصالات، ولاعب نادى السد القطرى السابق ومدربه الحالى، خلال تواجده بمصر لزيارة أسرته وعائلته.

باهر المحمدى ينتظم فى معسكر الإسماعيلى بعد الخطوبة

ينتظم، اليوم الخميس، باهر المحمدى الظهير الأيمن للإسماعيلى ومنتخب مصر فى معسكر فريقه بمدينة 6 أكتوبر بعد احتفاله بخطوبته أمس الأربعاء بمدينة بورسعيد.